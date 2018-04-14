главный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини не исключила принятие новых санкций против Сирии за использование химоружия. Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном сегодня, сообщает .

"В июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС наложил дополнительные ограничительные меры на сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о принятии новых мер по мере необходимости", - сказано в заявлении Могерини.

Она отметила, что ЕС подчеркивает, что другого, кроме как политического решения сирийского конфликта, быть не может.

"У нас есть общая цель - предотвратить любую эскалации насилия, которая могла бы превратить сирийский кризис в более масштабный региональный конфликт с непредсказуемыми последствиями для Ближнего Востока и только мира. ЕС призывает все стороны конфликта, особенно режим и его союзников, незамедлительно осуществить прекращение огня и обеспечить гуманитарный доступ и медицинскую эвакуацию", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

При этом она отметила, что ЕС решительно осуждает использование химического оружия сирийским режимом, "о чем постоянно сообщалось в последние месяцы в Восточном Гуте и других районах Сирии, включая последние сообщения о химической атаке на Думу".

Также Могерини добавила, что "ЕС был проинформирован о прицельных авианалетах США, Франции и Великобритании на объекты, связанные с химическим оружием в Сирии, причем эти конкретные меры были приняты с единственной целью - предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия сирийским режимом для убийства своего народа".

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал , представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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