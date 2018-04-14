Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе и выдворили из страны влиятельного грузинского вора в законе по кличке Ираклий Хуту.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Один из лидеров сухумского воровского клана Ираклий Хуту входит в 40 самых влиятельных воров в законе, действующих на территории постсоветского пространства, информирует svodka.net.

По информации спецслужбы, вор в законе прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности от квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей.

Правоохранители задержали Ираклия Хуту с украинскими документами на имя другого лица, используемыми для посещения Украины.

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По материалам СБУ преступник был принудительно выдворен с территории Украины с последующим запретом въезда. Изъятый ​​паспорт гражданина Украины решением Государственной миграционной службы аннулирован.

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