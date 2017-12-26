Погода, Новости, загрузка...
Зірки "Топ-моделі по-українськи" знялись у дивній БДСМ-фотосесії
26.12.2017 22:59
Вже близько фінал шоу, тож шанувальники мають нагоду побачити все більше й більше матеріалів з нового сезону "Топ-моделі по-українськи": так, Віка, Свят і Самвел позували у пікантній фотосесії в Амстердаміразом з ведучою, відомою моделлю Аллою Костромічевою.

Білий гольф з прозорими рукавами і шкіряна портупея - для Самвела, прозора чорна блуза, короткі шорти і високі «панчохи» з десятками ремінців - для Свята і шкіряна портупея, латексні панчохи для Віки.

9320_22.jpg (41.71 Kb)

Цікаво, що чимало елементів були куплені у секс-шопах Амстердама, тож не дивно, що зйомка вийшла трохи БДСМ-ною.

"Ім'я Хельмута Ньютона повинен знати кожен, хто вирішив пов'язати своє життя зі світом моди. Я сподівалася, що хоч хтось із нашої трійки фіналістів знайомий з його творчістю, але мої надії не виправдалися. Якби вони бачили роботи Хельмута, не розгубилися б при вигляді милиць і батогів, а просто повторили б відомі вдалі пози. Цей реквізит може виглядати епатажно, але при цьому естетично правильно. Спільними зусиллями нам вдалося створити потрібний настрій зйомки. Але, на жаль, в цьому було мало заслуги учасників", - розповідає фотограф Соня Плакидюк.

5085_33.jpg (.32 Kb)73_11.jpg (59.59 Kb)96_44.jpg (.98 Kb)8350_55.jpg (38.6 Kb)19_66.jpg (39.78 Kb)0353_88.jpg (.74 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить