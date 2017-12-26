Вже близько фінал шоу, тож шанувальники мають нагоду побачити все більше й більше матеріалів з нового сезону "Топ-моделі по-українськи": так, Віка, Свят і Самвел позували у пікантній фотосесії в Амстердаміразом з ведучою, відомою моделлю Аллою Костромічевою.



Білий гольф з прозорими рукавами і шкіряна портупея - для Самвела, прозора чорна блуза, короткі шорти і високі «панчохи» з десятками ремінців - для Свята і шкіряна портупея, латексні панчохи для Віки.







Цікаво, що чимало елементів були куплені у секс-шопах Амстердама, тож не дивно, що зйомка вийшла трохи БДСМ-ною.



"Ім'я Хельмута Ньютона повинен знати кожен, хто вирішив пов'язати своє життя зі світом моди. Я сподівалася, що хоч хтось із нашої трійки фіналістів знайомий з його творчістю, але мої надії не виправдалися. Якби вони бачили роботи Хельмута, не розгубилися б при вигляді милиць і батогів, а просто повторили б відомі вдалі пози. Цей реквізит може виглядати епатажно, але при цьому естетично правильно. Спільними зусиллями нам вдалося створити потрібний настрій зйомки. Але, на жаль, в цьому було мало заслуги учасників", - розповідає фотограф Соня Плакидюк.





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