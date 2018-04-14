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В Пентагоне заявили, что сирийское оружие "не имело влияния" на ракетные удары США, Великобритании и Франции
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14.04.2018 17:25
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США и союзники тщательно выбирали цели для нанесения ударов в
Сирии, чтобы избежать жертв между мирного населения, заявил
американский генерал Кеннет МакКинзи. США, Великобритания и Франция
нанесли ракетные удары по сирийским объектам Фото: EPA Он отметил,
что США тщательно выбирали цели для нанесения ударов, чтобы
избежать жертв между мирного населения. По хранилищу химоружия
возле Хомса было выпущено 22 ракеты, а по объекту близко
Дамска – 76.По его словам, пока нет информации о жертвах срежи
мирных жителей.Также генерал заявил, что "никакое сирийское оружие
не имело влияния" на операцию. Пресс-секретарь Пентагона Дана
Уайт на брифинге сказала, что США и союзники "не искали конфликта в
Сирии", нанося ракетный удар. По ее словам, в Пентагоне уверены,
что "значительно снизили" способность сирийского правительства
вновь применять химическое оружие.В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте вооруженные силы
Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что
российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств
химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в
отражении атаки США и их союзников не
участвовали. Президент России Владимир Путин заявил,
что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи
с авиаударами по Сирии.
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