США и союзники тщательно выбирали цели для нанесения ударов в Сирии, чтобы избежать жертв между мирного населения, заявил американский генерал Кеннет МакКинзи. США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским объектам Фото: EPA Он отметил, что США тщательно выбирали цели для нанесения ударов, чтобы избежать жертв между мирного населения. По хранилищу химоружия возле Хомса было выпущено 22 ракеты, а по объекту близко Дамска – 76.По его словам, пока нет информации о жертвах срежи мирных жителей.Также генерал заявил, что "никакое сирийское оружие не имело влияния" на операцию. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт на брифинге сказала, что США и союзники "не искали конфликта в Сирии", нанося ракетный удар. По ее словам, в Пентагоне уверены, что "значительно снизили" способность сирийского правительства вновь применять химическое оружие.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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