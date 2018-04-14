В Лондоне анонсировали открытие выставки наиболее известных торжественных нарядов трагически погибшей в автокатастрофе матери принца Гарри, у которого уже почти через месяц состоится свадьба, ледиди Ди под названием "Диана: ее модная история", пишет jetsetter .

Известно, что в прошлом году подобная экспозиция стала очень популярной, после чего организаторы решили снова приблизить поклонников самой известной женщины планеты и к ее стилю.

Так, во время выставки покажут множество практически новых нарядов принцессы Дианы: чиносы Armani из путешествия в Южную Африку, платье Versace, выбранное для гала-ужина благотворительного фонда в Чикаго, и несколько образов, созданных любимым дизайнером принцессы Catherine Walker и замеченных на концерте Лучано Паваротти, во время посещения Версаля и на гала-ужине аукциона Christie’s.

Как сообщал svodka.net.uа, Меган Маркл и принц Гарри призвали общественность не присылать им свадебные подарки и, вместо этого, отправить средства в благотворительные организации. Они попросили всех, кто пожелает отметить праздник, направить взнос в один из указанных в заявлении благотворительных фондов.

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