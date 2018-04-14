|Пять детей госпитализированы с кишечной инфекцией
|14.04.2018 17:39
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В детском саду №306 города Одесса вспыхнула кишечная инфекция, передает со ссылкой на .
В городскую инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции попали пятеро детей из одной ясельной группы.
Все дети в возрасте до четырех лет.
По информации главного врача больницы Светланы Лаврюковой, сейчас специалисты устанавливают, что стало причиной заражения.
Сотрудники Госпотребслужбы также побывали в детском саду и взяли необходимые анализы. но результаты будут известны только на следующей неделе.
Администрация детского сада заведение на карантин не закрывала.
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