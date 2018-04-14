В детском саду №306 города Одесса вспыхнула кишечная инфекция, передает со ссылкой на .

В городскую инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции попали пятеро детей из одной ясельной группы.

Все дети в возрасте до четырех лет.

По информации главного врача больницы Светланы Лаврюковой, сейчас специалисты устанавливают, что стало причиной заражения.

Сотрудники Госпотребслужбы также побывали в детском саду и взяли необходимые анализы. но результаты будут известны только на следующей неделе.

Администрация детского сада заведение на карантин не закрывала.

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