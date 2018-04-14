На Херсонщине пограничники начали использовать беспилотные авиационные комплексы.

Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook, информирует svodka.net.

«Недавно на вооружение Херсонского пограничного отряда поступили беспилотные авиационные комплексы «Spectator-M» отечественного производства.

Теперь пограничники могут осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что беспилотники оснащены современными видео- и тепловизионными камерами, и позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров. Запуск и управление беспилотными комплексами осуществляют военнослужащие, прошедшие специальное обучение.

«Сейчас комплексы «Spectator-M» используются и на морском участке ответственности пограничного отряда и на сухопутном участке на административной границе с временно оккупированным Крымом», — добавили в ведомстве.

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