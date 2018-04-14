Министерство иностранных дел Франции в субботу обнародовало отчет о химической атаке в городе Дума в Сирии, основанном на техническом анализе открытой информации и рассекреченных данных разведки, передает

"Несколько смертельных химических атак произошли в городе Дума в конце дня в субботу, 7 апреля 2018 года, и мы с высокой степенью уверенности оцениваем, что они были осуществлены сирийским режимом", - говорится в отчете.

Как отмечается в документе, после восстановления сирийским режимом военного наступления, а также активности ВВС над городом Дума в Восточной Гуте, гражданское общество спонтанно сообщило о двух новых случаях использования токсичных веществ, как и местные и международные СМИ поздно вечером 7 апреля.

"Неправительственные медицинские организации, действующие в Гуте (Сирийское американское медицинское общество и Союз медицинских и благотворительных организаций), чья информация в целом достоверна, публично заявили, что удары были нацелены, в частности, на местную медицинскую инфраструктуру 6 и 7 апреля. Ранним вечером наблюдался и документировался массовый приток пациентов в медицинских центрах в Восточной Гуте (как минимум 100 человек), у которых были симптомы, соответствующие воздействию химического вещества. В целом, несколько десятков человек, более сорока согласно данным некоторых источников, как считается, погибли от воздействия химического вещества. Информация, собранная Францией, представляет собой совокупность доказательств, достаточных для того, чтобы возложить ответственность за химические атаки 7 апреля на сирийский режим", - говорится в отчете.

"Надежные данные разведки свидетельствуют о том, что сирийские военные координировали то, что выглядит как использование химического оружия, которое содержит хлор, 7 апреля в Думе", - говорится в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал , представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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