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Правительство выделило 300 млн на жилье для ВПЛ
28.10.2019 20:52
Правительство выделило 300 млн на жилье для переселенцев и участников АТО Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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