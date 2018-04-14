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"Словесний понос": Сергій Притула висміяв скандал навколо Ольги Фреймут (ФОТО)
14.04.2018 17:55
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Ми вже писали про скандал навколо Ольги Фреймут: як виявилося, зірка дуже активно підслідковує тих людей, які пишуть про неї у мережі щось нехороше і приїздить до них додому чи на роботу разом із камерами. Мережу така реакція Фреймут обурила, а Сергій Притула, колишній колега Ольги по ранковому шоу, з гумором відреагував на ситуацію.

"Тепер усі знають, як запросити в гості Ольгу Михайлівну, навіть не будучи з нею знайомим і не маючи номера її телефону", – написав у мережі Притула. Шанувальники одразу вирішили, що шоумен сердитий на Фреймут за такі викрутаси, але Сергій поспішив додати, що "не варто плутати свободу слова з безвідповідальним хамством і словесним поносом".

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