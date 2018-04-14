Говоря о так называемой "дыре в Пенсионном фонде", лишающей украинцев возможности получать достойные пенсии, власти на самом деле пытаются скрыть тот факт, что его просто разграбили. Такое мнение высказал народный депутат, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович.передает со ссылкой на .

"Цинизм ситуации в следующем: сначала они доводят людей до полного обнищания, а потом говорят, мол, мы вам сейчас поднимем пенсии и зарплаты немножечко. Но это "немножечко" за 23 месяца сжирается инфляцией, продукты все дорожают и дорожают. У меня есть цифры, так согласно им, после последнего повышения минимальной зарплаты на нее все равно можно купить на 17% меньше, чем до прихода нынешней власти", заявил Рабинович.

По его словам, при желании властей, в Украине уже сейчас можно было бы повысить пенсии до уровня, позволяющего пенсионерам жить безбедно.

"Дело в том, что у государства на самом деле есть возможности повысить пенсии до достойного уровня. Проблема только в управлении! С нас собирают нормальные налоги, у нас хорошие торговые обороты. Но куда ни глянь все работают через офшоры! И в результате разные левочкины и бойки строят себе огромные виллы при любом режиме, а простым людям есть нечего", констатировал народный депутат.

Он подчеркнул, что пресловутая "дыра в Пенсионном фонде" на самом деле лишь прикрытие для украденных у народа и выведенных за рубеж средств.

"У меня вопрос: а куда делись все деньги, которые люди отчисляли в Пенсионный фонд? Нам говорят о некой "дыре в Пенсионном фонде". Дорогие украинцы! Скажите мне, а что такое эта "дыра в ПФ"? Это летел некий космический объект, упал, и получилась дыра? Нет. Эта "дыра" имеет конкретные фамилии, имена и номера банковских счетов. То есть на самом деле никакой "дыры" по сути нет есть просто разворованный Пенсионный фонд. Есть "дыры" в головах у наших менеджеров и, видимо, у нас, раз мы их, таких тупых и бездарных, допустили к руководству страной. Они с нашими данными просто обязаны были сделать из страны конфетку, а сделали... точно наоборот!" отметил Вадим Рабинович.

При этом ответ на замечание ведущего о том, что все-таки обещает переиндексировать выплаты военнослужащим, политик пояснил, что власти просто боятся бунта военных.

"Они военным, чтоб те не взбунтовались, говорят: мы вам немножко поднимем. Наверное, действительно поднимут военных они боятся. Но это не решает проблемы в целом, это лишь переход от абсолютно нищенского существования к чуть-чуть нищенскому. Это все подачки, и на самом деле не они нужны людям. В нашей Конституции написано, что человек должен получать такую пенсию и зарплату, на которую он в состоянии нормально прожить", подытожил руководитель партии "За життя".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира