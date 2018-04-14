Информация из швейцарского центра радиологического и химико-радиологического анализа, который изучал вещества с места отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери, была получена на условиях конфиденциальности, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров сообщил, что исследования были закончены 27 марта Фото: ЕРА Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на заседании Совета по внешней и оборонной политике, которое транслировал телеканал RT."Информация была получена на условиях конфиденциальности", – подчеркнул дипломат.По его словам, анализировались пробы, которые были взяты в британском Солсбери представителями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)."По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток", – зачитал Лавров выдержки из документа.Он отметил, что "в СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось".Министр сообщил, что исследования были закончены 27 марта.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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