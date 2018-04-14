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Анализ в Швейцарии показал, что на месте отравления Скрипалей было вещество BZ – Лавров
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14.04.2018 17:57
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Информация из швейцарского центра радиологического и
химико-радиологического анализа, который изучал вещества с места
отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его
дочери, была получена на условиях конфиденциальности, отметил
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров сообщил, что
исследования были закончены 27 марта Фото: ЕРА Об этом министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на заседании Совета по
внешней и оборонной политике, которое транслировал телеканал
RT."Информация была получена на условиях
конфиденциальности", – подчеркнул дипломат.По его словам,
анализировались пробы, которые были взяты в британском Солсбери
представителями Организации по запрещению химического оружия
(ОЗХО)."По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы
токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому
оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению
химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом,
временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект
достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех
суток", – зачитал Лавров выдержки из документа.Он отметил, что
"в СССР и России разработок подобных химических соединений не
осуществлялось".Министр сообщил, что исследования были закончены 27
марта.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок"
никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в
странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ
Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны
производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля
ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в
госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей,
восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.
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