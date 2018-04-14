Фаната московского "" приговорили к четырем годам лишения свободы. 54-летний болельщик ударил своего сына ножом в грудь, за то что тот болел за "Спартак".

"В судебном заседании установлено, что 23 ноября 2017 года, во время трансляции футбольного матча между осуждённым, который является болельщиком футбольного клуба , и его сыном, фанатом "Спартака", произошёл конфликт. В ходе ссоры осуждённый нанёс сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения. После произошедшего потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.", - сообщает championat.com.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.передает со ссылкой на .

В испанском городе Бильбао произошли столкновения между фанатами местной футбольной команды "Атлетик" и российского "Спартака". Погиб полицейский.

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