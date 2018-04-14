Произошло повреждение оборудования магистрального оператора телекоммуникаций и сейчас ведутся ремонтные работы, утверждают в «министерстве связи» ДНР.

Жители Донецка, Макеевки и других населенных пунктов самопровозглашенной ДНР столкнулись с трудностями доступа к стационарному интернету. Массовые сбои в работе сетей начались около 14:00, сообщают сепаратисткие СМИ в субботу, 14 апреля, информирует svodka.net.

«В частности, о перебоях сообщают абоненты ряда крупных интернет-провайдеров – Matrix, Trinity, Don Apex и других», – говорится в сообщении.

В «министерстве связи» ДНР рассказали, что произошло повреждение оборудования магистрального оператора телекоммуникаций и сейчас ведутся ремонтные работы. Отмечается, что проблемы с интернетом наблдаются на всей территории «республики»

«На данный момент ведутся работы по устранению технических неполадок», – заявили в «министерстве».

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