Центральный матч украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером"
и киевским "Динамо", который прошел на харьковском стадионе
"Металлист", закончился победой столичных футболистов со счетом
0:1. Пятову пришлось вынимать мяч из сетки своих ворот Фото:
shakhtar.com На 32-й минуте поединка динамовец Владимир Шепелев
перехватил пас соперника и с линии штрафной площадки точно ударил в
левый от вратаря Андрея Пятова угол. Этот мяч стал
единственным – 0:1 в пользу киевлян.После победы над главным
конкурентом "Динамо" сократило отставание от него в турнирной
таблице до трех очков: у донетчан осталось 63, у киевлян стало
60.До завершения чемпионата осталось пять туров.
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