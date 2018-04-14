Центральный матч украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", который прошел на харьковском стадионе "Металлист", закончился победой столичных футболистов со счетом 0:1. Пятову пришлось вынимать мяч из сетки своих ворот Фото: shakhtar.com На 32-й минуте поединка динамовец Владимир Шепелев перехватил пас соперника и с линии штрафной площадки точно ударил в левый от вратаря Андрея Пятова угол. Этот мяч стал единственным – 0:1 в пользу киевлян.После победы над главным конкурентом "Динамо" сократило отставание от него в турнирной таблице до трех очков: у донетчан осталось 63, у киевлян стало 60.До завершения чемпионата осталось пять туров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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