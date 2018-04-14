Все девушки хотят быть стильными и модными, но не всегда наши финансы соответствуют нашим желаниям. Но сегодня мы расскажем вам, как можно выглядеть дорого в дешевой одежде, пишет со ссылкой на .

Покупайте вещи белого цвета

В белой одежде вы будете смотреться эффектно и шикарно на любом мероприятии.

Стразам — нет

Интересно, что дорогая одежда со стразами смотрится очень дешево, и потому лучше купить однотонную одежду дешевле и украсить ее аксессуарами.

Сумка и обувь всегда хорошего качества

Хорошая сумка и обувь могут скрасить любой неприметный наряд.

Откажитесь от дешевой бижутерии

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