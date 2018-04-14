|Правила, которые помогут выглядеть дорого в дешевой одежде (фото)
|14.04.2018 18:19
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Все девушки хотят быть стильными и модными, но не всегда наши финансы соответствуют нашим желаниям. Но сегодня мы расскажем вам, как можно выглядеть дорого в дешевой одежде, пишет со ссылкой на .
Покупайте вещи белого цвета
В белой одежде вы будете смотреться эффектно и шикарно на любом мероприятии.
Стразам — нет
Интересно, что дорогая одежда со стразами смотрится очень дешево, и потому лучше купить однотонную одежду дешевле и украсить ее аксессуарами.
Сумка и обувь всегда хорошего качества
Хорошая сумка и обувь могут скрасить любой неприметный наряд.
Откажитесь от дешевой бижутерии
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