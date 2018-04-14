За пять лет все областные центры Украины будут соединены дорогами "достаточно хорошего качества", заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Если речь идет о ямочном ремонте, то действительно есть такое, когда в лужи бросают асфальт Фото: EPA "Надо различать. Если речь идет о ямочном ремонте, то действительно есть такое, когда в лужи бросают асфальт... Ну это катастрофа вообще. За это надо давать по рукам и за такую работу никто никому не собирается платить деньги. Это не просто халтура, это провокации", – сказал Гройсман.Он заявил, что ямочный "противоаварийный" ремонт на украинских дорогах должны делать на короткий промежуток времени."Никогда не будет ямочного ремонта качественного, потому что будут новые ямы. Надо делать капитальный ремонт... Мы сдедали программу на 2018 - 2022 года, за пять лет мы соединим все областные центры Украины дорогами довольно хорошего качества. Минимум 300 млрд грн мы определили.. В этом году мы выделили 47 млрд грн, это сложно, но мы нашли эти деньги", – сказал глава правительства. марте 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что 95% дорог Украины находятся в ужасном состоянии. Он обещал, что через пять–семь лет дороги по всей стране будут качественными.Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак сообщил 15 декабря, что в 2017 году в Украине отремонтировали 2100 километров дорог, что является наибольшим показателем за последние пять лет.30 декабря Гройсман заявлял, что в 2018 году на строительство и реконструкцию дорог в Украине предусмотрено почти 47 млрд грн.Программу развития автодорог Украины на 2018-2020 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. 178 млн грн предоставит Государственный дорожный фонд, остальное финансирование должно поступить из других источников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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