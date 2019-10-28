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Дженніфер Лопес одягла золотисту сукню і "засвітила" красиву спину (Фото)
28.10.2019 20:54
У Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія The Governors Award, яка негласно вважається репетицією майбутнього «Оскара». Гостею урочистого заходу стала 50-річна Дженніфер Лопес. Вона вибрала для вечора наряд, гідний голлівудської діви.

Поп-виконавиця і акторка з'явилася на червоній доріжці в сукні з блискучого золотого атласу американського бренду Reem Acra. У вбранні вільного крою Джей виходить украй рідко - зазвичай, вона обирає облягаючі речі, щоб підкреслити струнку фігуру. На цей раз замість плоского живота і підтягнутих стегон Лопес продемонструвала свої витончені плечі і злегка оголила спину.

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