|Дженніфер Лопес одягла золотисту сукню і "засвітила" красиву спину (Фото)
|28.10.2019 20:54
|
Поп-виконавиця і акторка з'явилася на червоній доріжці в сукні з блискучого золотого атласу американського бренду Reem Acra. У вбранні вільного крою Джей виходить украй рідко - зазвичай, вона обирає облягаючі речі, щоб підкреслити струнку фігуру. На цей раз замість плоского живота і підтягнутих стегон Лопес продемонструвала свої витончені плечі і злегка оголила спину.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями