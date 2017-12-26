Факт рождения ребенка будет устанавливаться украинской комиссией с помощью международных организаций

Рожденных в зоне проведения АТО на востке Украины детей начнут регистрировать как украинских граждан, информирует еizvestia.com.

Об этом заявил Вадим Черныш, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-служба правительства.

Накануне Кабинет министров Украины принял соответствующее решение, которым вводится механи зм регистрации нвоорожденных в зоне АТО.

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«Есть судебный порядок, но административного не было, а теперь такой механизм предусмотрен… Мы хотели добиться, чтобы граждане Украины, которые родились там, имели соответствующую связь со своим государством, но вместе с тем мы не хотели легитимизировать так называемые «органы власти», которые там якобы существуют, которые выдают какие-то «документы», — рассказал Черныш.

Факт рождения ребенка будет устанавливаться украинской комиссией с помощью международных организаций, например Международного комитета Красный крест или ООН.

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