На Одесщине пиротехники обезвредили 100-летнюю мину (ФОТО) Обнаруженный 12 апреля предмет специалисты идентифицировали как мину для подводных лодок типа Sautter-Harle HS1 производства 1920 года. svodka.net/ Пиротехники ГСЧС обезвредили в Одесской области мину для подводных лодок производства 1920 года, обнаруженную в акватории Дуная 12 апреля, информирует svodka.net. Как сообщила в субботу, 14 апреля, пресс-служба ГСЧС, обнаруженный 12 апреля предмет специалисты идентифицировали как мину для подводных лодок типа Sautter-Harle HS1. В пятницу, 13 апреля, с помощью катера морской охраны эту мину весом 480 кг отбуксировали на 99-98 км реки Дунай и уничтожили. В проведении пиротехнических работ задействовали пять человек личного состава и две единицы специальной техники. Читайте: Канада выделяет средства на удаление “остатков войны” на Донбассе



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