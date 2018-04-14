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На Одесщине пиротехники обезвредили 100-летнюю мину (ФОТО)
14.04.2018 18:28
На Одесщине пиротехники обезвредили 100-летнюю мину (ФОТО)

Обнаруженный 12 апреля предмет специалисты идентифицировали как мину для подводных лодок типа Sautter-Harle HS1 производства 1920 года.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

Пиротехники ГСЧС обезвредили в Одесской области мину для подводных лодок производства 1920 года, обнаруженную в акватории Дуная 12 апреля, информирует svodka.net.

Как сообщила в субботу, 14 апреля, пресс-служба ГСЧС, обнаруженный 12 апреля предмет специалисты идентифицировали как мину для подводных лодок типа Sautter-Harle HS1.

В пятницу, 13 апреля, с помощью катера морской охраны эту мину весом 480 кг отбуксировали на 99-98 км реки Дунай и уничтожили. В проведении пиротехнических работ задействовали пять человек личного состава и две единицы специальной техники.

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