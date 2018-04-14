На Закарпатье на автодороге Киев-Чоп, 13 апреля водитель автомобиля Mondeo на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку.

От полученных травм она скончалась еще по дороге в больницу,передает со ссылкой на .

В машине была беременная женщина, которую житель Хуста быстро виз в больницу. У нее начались схватки, следовательно мужчина спешил.

По словам главного врача Ужгородского перинатального центра Олега Онопко, состояние женщины и ребенка полностью удовлетворительное. У нее были ложные роды.

"Она еще не рожает, она осталась под наблюдением в палате. Они ехали в машине, начались схватки, но это были ложные схватки. Учитывая мы оставили ее у нас, но с ними все хорошо", - отметил врач.

По факту аварии в полиции начали следствие по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

В Черновицкой области полиция поймала нетрезвого 15-летнего парня. Он руководил автомобилем ВАЗ. Полиция заметила странного водителя, когда тот не выключил поворот.

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