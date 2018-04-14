Американский президент поблагодарил Великобританию за их мудрое решение и силу их военных. Он считает, что лучшего результата просто не могло быть.

США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в субботу, 14 апреля, информирует svodka.net.

«Удар был выполнен отлично. Спасибо Франции и Британии за их мудрое решение и силу их замечательных военных. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена!», – написал Трамп в своем Twitter.

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