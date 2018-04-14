Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что правительство
президента Сирии Башара Асада "часто использовало химическое оружие
против своих собственных людей", заявила канцлер Германии Ангела
Меркель. Меркель заявила, что удар по Сирии был "необходимым" Фото:
EPA Она сказала, что военная операция была "необходима и уместна"
для сохранения эффективности международного запрета на
использование химического оружия и для предупреждения сирийского
режима.Меркель добавила, что все имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что правительство президента Сирии Башара
Асада "часто использовало химическое оружие против своих
собственных людей".В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на применение химического оружия в городе
Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали. Президент России Владимир Путин заявил,
что РФ созывала экстренное заседание Совбеза ООН в связи
с авиаударами по Сирии.
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