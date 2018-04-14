Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что правительство президента Сирии Башара Асада "часто использовало химическое оружие против своих собственных людей", заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Меркель заявила, что удар по Сирии был "необходимым" Фото: EPA Она сказала, что военная операция была "необходима и уместна" для сохранения эффективности международного запрета на использование химического оружия и для предупреждения сирийского режима.Меркель добавила, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что правительство президента Сирии Башара Асада "часто использовало химическое оружие против своих собственных людей".В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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