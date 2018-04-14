Одна из пассажирок везла в пластиковой бутылке дезинфицирующее средство для домашних нужд. Во время движения автобуса оно взболталось, и началась химическая реакция.

В Городке на Львовщине пять пассажиров маршрутного автобуса получили химические ожоги. Причиной инцидента стало вещество, которое везла одна из пассажирок маршрутки, сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 14 апреля, информирует svodka.net.

Инцидент произошел в пятницу вечером на автодороге Городок – Комарно.

«В автобусе, который курсировал по маршруту Львов – Угри, произошла утечка дезинфицирующего вещества Бланидас, которую используют для стерилизации медицинских инструментов», – говорится в сообщении.

Спасатели также сообщили о четырех пострадавших от утечки вещества. Но позже в региональном упралении Нацполиции заявили уже о пяти пострадавших от химического вещества.

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«Одна из пассажирок, 32-летняя жительница района, везла в пол-литровой пластиковой бутылке дезинфицирующее средство для домашних нужд. Во время движения автобуса оно взболталось, и началась химическая реакция, в результате которой вещество попало в салон транспортного средства и на открытые части тела других пассажиров», – отметили в полиции.

Две женщины госпитализированы в хирургическое отделение больницы. У них диагностировали химические ожоги обеих ног. Трем пострадавшим медики оказали помощь и отпустили домой.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье о неосторожном нанесении телесных пореждений (ст.128 УК Украины).

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