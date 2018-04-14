Стремление президента РФ Владимира Путина доказать равенство России и США приводит к тому, что на любые санкции и действия Запада РФ отвечает антисанкциями и угрозами, отметил политический обозреватель Виталий Портников. Портников: "Антисанкции" Кремля – удар по россиянам и экономике Фото: Александр Харват / Facebook "С точки зрения здравого смысла, последствия удара США по российским олигархам и крупнейшим государственным компаниям должны были заставить Кремль задуматься о диалоге с Западом, о смягчении агрессивной внешней политики, о поиске компромисса. Но все эти рецепты, конечно, не для Путина. Российский президент уверен, что главное – это доказать способность России противостоять давлению, ее равенство в споре с США, ее право на безнаказанность, даже если она грубо пренебрегает нормами международного права", – написал он.По словам обозревателя, следовательно на любые санкции и действия Запада Россия отвечает "антисанкциями" и угрозами."Так будет и сейчас. "Антисанкции" Кремля – удар по россиянам и экономике уже руками Путина. То, что "антисанкции" бьют прежде только по интересам самих россиян, руководство России мало волнует", – заявил Портников.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.13 апреля стало известно, что Госдума РФ подготовила законопроект об ответных санкциях. Документ предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где более 25% в капитале принадлежит США, а также других государств, которые поддерживают санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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