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Портников: Путин уверен, что главное – это доказать равенство России в споре с США
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14.04.2018 18:53
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Стремление президента РФ Владимира Путина доказать равенство России
и США приводит к тому, что на любые санкции и действия Запада РФ
отвечает антисанкциями и угрозами, отметил политический
обозреватель Виталий Портников. Портников: "Антисанкции" Кремля –
удар по россиянам и экономике Фото: Александр Харват / Facebook "С
точки зрения здравого смысла, последствия удара США по российским
олигархам и крупнейшим государственным компаниям должны были
заставить Кремль задуматься о диалоге с Западом, о смягчении
агрессивной внешней политики, о поиске компромисса. Но все эти
рецепты, конечно, не для Путина. Российский президент уверен, что
главное – это доказать способность России противостоять
давлению, ее равенство в споре с США, ее право на безнаказанность,
даже если она грубо пренебрегает нормами международного
права", – написал он.По словам обозревателя, следовательно на
любые санкции и действия Запада Россия отвечает "антисанкциями" и
угрозами."Так будет и сейчас. "Антисанкции" Кремля – удар по
россиянам и экономике уже руками Путина. То, что "антисанкции" бьют
прежде только по интересам самих россиян, руководство России мало
волнует", – заявил Портников.6 апреля Вашингтон объявил о
санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний.13 апреля стало известно, что
Госдума РФ подготовила законопроект об ответных санкциях.
Документ предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с
компаниями, где более 25% в капитале принадлежит США, а также
других государств, которые поддерживают санкции. Ограничения
касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной
промышленности.
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