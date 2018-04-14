Представители стран-членов НАТО в субботу провели заседание экстренное заседание по поводу ситуации в Сирии, по которой нанесли ракетный удар США, Великобритания и Франция, во время которого выразили поддержку таким военным действиям в ответ на применение химического оружия. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в субботу, передает

"Североатлантический совет только что провел заседание. США, Великобритания и Франция проинформировали членов НАТО о своей совместной военной операции в Сирии прошлой ночью... Все члены НАТО выразили свою полную поддержку военным действиям, которые прошли минувшей ночью. Они были направлены на то, чтобы ослабить потенциал по производству химического оружия сирийского режима и предотвратить дальнейшие химические атаки", - заявил Столтенберг.

Напомним, Генсек ООН Гутерреш заявил, что Россия и США заявили, что гражданских жертв из-за удара по Сирии нет.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал , представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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