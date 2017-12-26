Польские пограничники в Поморском воеводстве проверили деятельность
двух занимавшихся трудоустройством иностранцев фирм и обнаружили
массовые нарушения. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Польские пограничники проверили деятельность фирм, которые
занимаются трудоустройством иностранцев Фото: ЕРА Польские
пограничники из города Устка проверили деятельность двух фирм,
которые занимаются трудоустройством иностранцев в регионе, и
обнаружили, что те нанимали работников с нарушением сроков, а также
без письменных договоров и разрешений на работу.Иностранцев
отправляли на работу в несколько фирм на территории Поморского и
Западнопоморского воеводств. Они работали в основном на обработке
рыбы и в промышленном производстве. По словам пограничников,
документация была составлена хаотично. Они подозревают, что
иностранных работников могли ввести в заблуждение, чтобы нанять для
незаконного выполнения работ.Всего пограничники проверили
легальность занятости 317 иностранцев. Допустившим нарушения
работодателям грозят штрафы.
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