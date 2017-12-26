Польские пограничники в Поморском воеводстве проверили деятельность двух занимавшихся трудоустройством иностранцев фирм и обнаружили массовые нарушения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Польские пограничники проверили деятельность фирм, которые занимаются трудоустройством иностранцев Фото: ЕРА Польские пограничники из города Устка проверили деятельность двух фирм, которые занимаются трудоустройством иностранцев в регионе, и обнаружили, что те нанимали работников с нарушением сроков, а также без письменных договоров и разрешений на работу.Иностранцев отправляли на работу в несколько фирм на территории Поморского и Западнопоморского воеводств. Они работали в основном на обработке рыбы и в промышленном производстве. По словам пограничников, документация была составлена хаотично. Они подозревают, что иностранных работников могли ввести в заблуждение, чтобы нанять для незаконного выполнения работ.Всего пограничники проверили легальность занятости 317 иностранцев. Допустившим нарушения работодателям грозят штрафы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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