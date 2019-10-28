Об этом в своем видеоблоге заявил Премьер-министр Алексей Гончарук.

«Субсидии уменьшены в этом году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили. И принцип оформления субсидий также не меняется и в следующем году», - отметил глава правительства.

Он пояснил, что те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно, нуждаются в большей защите государства, будут получать субсидии большего размера.

Гончарук также подтвердил намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила на коммунальные услуги не более 15% от совокупного дохода.

«В рамках этого показателя мы и будем держаться», - заверил руководитель Кабмина.

Как сообщалось, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал, что корректировка формулы начисления субсидий состоится в мае 2020 года, после окончания отопительного сезона, и затронет около 150 тысяч домохозяйств.

По его словам, так называемое увеличение обязательного платежа при получении субсидии коснется лишь 4% получателей субсидий. Остальные категории получателей, имеющие доход на уровне прожиточного минимума, а таких 90%, не почувствуют изменений.

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