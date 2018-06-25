Во вторник, 26 июня, на западе страны ожидаются дожди, которые распространятся на Житомирскую и Винницкую области. Об этом на своей странице в соцсети сообщила синоптик Наталья Диденко.

Стоит отметить, что небольшие дожди пройдут в районе Приазовья.

По словам Диденко, в большинстве областей во вторник будет сухо. Температура воздуха постепенно повысится после похолодания до +24 +27. На востоке и юге ожидается +25 +30 градусов. Но на западе - 19-24 градуса тепла, в Карпатах +11 +18 градусов.

Кроме этого, в столице Украины - в Киеве будет +25 и без осадков.

"А в четверг, 28 июня, много дождей (до сильных ливней) будет в Винницкой области, в южных районах Хмельницкой, Тернопольской областей, а также в Черновицкой области. Середину недели характеризует неустойчивая погода на западе, севере, в центре (кроме Днепра и районов) и в Одесской области - дожди, кое-где сильные ливни, грозы, град и шквалы. Периодически, конечно, но вероятность высока. Восток и большая часть юга, в основном, будет при сухой стабильной погоде" - сообщила Диденко.

Как сообщал svodka.net, в нескольких селах Винницкой области выпал град . Сначала в Винницкой области пошел дождь, а позже обильный град засыпал сразу несколько населенных пунктов.

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