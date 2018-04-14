Россия заявила о намерении созвать экстренное заседание Совета Безопасности через авиаудары и других союзников коалиции оппозиционных до Асада сил по объектам в Сирии,передает со ссылкой на .

Об этом сообщил , его слова опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский президент назвал авиаудары "актом агрессии" и нарушением норм и принципов международного права, ведь их нанесли без санкций Совета Безопасности . Также Путин заявил, что "группа западных стран" поспешно приняла решение не дождавшись результатов расследования химической атаки в Сирии.

"Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись результатов расследования", - сказал глава России.

Кроме того, Путин заявил, что использовала "инсценирову применения ядовитых веществ", как повод для авиаударов в Сирии.

"Опять, как и год назад, когда атаковали в Сирии авиабазу" Шайрат", как повод использована инсценировка применения ядовитых веществ против гражданского населения - на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывавшие на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или иного ядовитого вещества. Ни один локальный житель не подтвердил факт химической атаки ", - сказал он.

"Россия очень серьезно осуждает набег на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности для обсуждения агрессивных действий и их союзников", - добавил Путин.

Сегодня в отчитались о завершении бомбардировки в столице Сирии Дамаске. Сообщили, что , и Великобритания выпустили более 100 ракет за "короткий промежуток времени" по объектам хранения химического оружия.

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