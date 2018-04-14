27 февраля с.г., по инициативе председателя комитета по делам ветеранов Александра Третьякова (БПП), ВР предложила Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. 30 марта на заседании общественной рабочей группы уже обсуждались предложения по его созданию. Формирование самого министерства произойдет, скорее только, осенью.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алла Котляр. По ее словам, назначение министра состоится гораздо раньше, вероятно, в конце весны, информирует svodka.net.

«Решение о создании Минвет, по мнению многих, стало ответом как на общественный спрос по улучшению услуг для ветеранов, так и на многочисленные скандалы вокруг ветеранских организаций, связанные с тем, что их руководство годами получало от государства немалое финансирование за работу, выполняемую лишь на бумаге. О том, как должно выглядеть эффективное министерство,написала Леся Василенко. Однако есть серьезные опасения, что новое ведомство будет отличаться от идеальных представлений о нем, — отмечает автор. — Уже бесспорно, что в условиях стартовавшей в Украине предвыборной кампании кандидатура министра, от которой в большой степени будет зависеть функционал нового министерства, может стать предметом политических игр и договоренностей».

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