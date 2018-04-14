США, Великобритания и Франция во время ракетных ударов по Сирии сделали все возможное для минимизации жертв между гражданского населения. Об этом заявила во время экстренного заседания Совбеза ООН постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает

"Мы собрались здесь, поскольку три члена Совета безопасности перешли к действиям: Великобритания, Франция и США стали действовать для того, чтобы наказать кого-то, это не символическая демонстрация силы. Мы стали действовать для того, чтобы не допустить в будущем использования химического оружия для того, чтобы привести сирийский режим к ответственности за зверские преступления против человечности", - заявила она.

Она отметила, что большой объем информации указывает на то, что сирийский режим использовал химическое оружие в Думе 7 апреля.

"США, Великобритания и Франция стали действовать после детальной оценки этих фактов. Объекты, которые мы выбрали, находятся в центре незаконной химической программы сирийского режима. Мы сделали все возможное для того, чтобы минимизировать потери между гражданских. Наш ответ пропорционален и обоснован", - подчеркнула постпред США в ООН.

Напомним, Генсек ООН Гутерреш заявил, что Россия и США заявили, что гражданских жертв из-за удара по Сирии нет.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал , представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский руководитель отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

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