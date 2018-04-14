После удара в Сирии по объектам, которые связаны с химическим
оружием, началась "российская кампания дезинформации", отметила
пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. В Пентагоне отметили
активность интернет-троллей Фото: wikipedia.org По ее словам,
"российская кампания дезинформации уже началась".Рост активности
российских интернет-троллей составил, по данным Уайт, 2000% за
последние 24 часа.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на применение химического оружия в городе
Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали. Президент России Владимир Путин заявил,
что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи
с авиаударами по Сирии.
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