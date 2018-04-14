После удара в Сирии по объектам, которые связаны с химическим оружием, началась "российская кампания дезинформации", отметила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. В Пентагоне отметили активность интернет-троллей Фото: wikipedia.org По ее словам, "российская кампания дезинформации уже началась".Рост активности российских интернет-троллей составил, по данным Уайт, 2000% за последние 24 часа.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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