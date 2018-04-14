Многие знаменитости раз в несколько месяцев балуют себя отдыхом в теплых странах, чтобы насладиться спокойствием, тишиной, океаном и красиво загореть. Регулярно на пляжи выезжает и модель Ирина Шейк. На протяжении последних нескольких недель девушка отдыхает на острове, где наслаждается небольшим отпуском. Снимки с пляжа звезда публикует на своих страницах в социальных сетях.

На последних фотографиях Шейк начала красоваться не только прекрасными видами острова, а и собственной фигурой в купальнике. На новых фото молодая мама позирует в бикини прямо в водах океана. Подписчики уже успели восхититься фигурой загоревшей модели.

Как сообщал svodka.net ранее, актриса и фотомодель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон считается ветераном мирового кинематографа. Но на протяжении последних лет женщина радует публику не только идеальной актерской игрой, а и эффектной внешностью, при том, что ей уже 42 года.Теперь Терон появилась на обложке американского глянцевого журнала Elle.

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