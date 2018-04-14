|В реке в Одесской области нашли полутонную мину для подводных лодок, - ФОТО
|14.04.2018 19:12
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Пиротехники находку обезвредили12 апреля на территории Измаильского района Одесской области в акватории реки Дунай нашли мину для подводных лодок 1920 производства.
Фото: dsns.gov.ua
Как сообщают в ГУ ДСНС в Одесской области, специалисты пиротехнической службы аварийно-спасательного отряда специального назначения идетификувалы найденный предмет как мину для подводных лодок «Sautter Harle HS 1» весом 480 кг.
13 апреля по помощью катера морской охраны мину отбуксировали на 99-98 км реки Дунай и в 12:12 уничтожили.
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Это не первая мина, найденная в Дунае этого года. 3 апреля в районе Измаила вода подняла со дна реки и пригнала к берегу мину весом почти в полтонны.
Напомним, разминирование территории Донецкой и Луганской областей после полного прекращения военных действий может длиться от 10 до 20 лет.
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