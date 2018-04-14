Пенсионеры с российского Краснодара, входящие в организацию "Отряд Путина", записали видеообращение к президенту Дональду Трамп,передает со ссылкой на .

Пенсионеров разгневало заявление Дональда Трампа, который пригрозил России ракетными ударами за помощь лидеру Сирии Башару Асаду. А также разгневаны тем, что подогнали к берегам Сирии боевые корабли.

Одна из участниц движения сторонников президента заявила:

"От имени только народа России, заявляем тебе, Трамп: мы ненавидим тебя, мы ненавидим твою политику, так как ты ненавидишь свой народ. Ты принимаешь наших перебежчиков, наших предателей родины, ведешь сплетни на весь мир. Дальше так продолжаться не может .. ".

В конце видео пенсионеры разорвали флаг США

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