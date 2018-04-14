|Над Донбассом военные запустили в небо огромный украинский флаг (ФОТО)
|14.04.2018 19:16
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Со стороны Светлодарска в Донецкой области военные вместе с гражданскими активистами запустили в сторону оккупированной Горловки флаг Украины.
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Соответствующие фото опубликованы в Facebook, информирует svodka.net.
В мероприятии принимали участие более 10 человек, в том числе и дети. Флаг Украины они прикрепили к связке воздушных шаров желтого и голубого цвета и запустили все это в воздух в сторону Горловки.
Сообщается, что боевики заметили летящий флаг и обстреляли его. При этом один из пользователей сети написал, что около 20 минут наблюдал шары с флагом в небе над оккупированным Енакиево.
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