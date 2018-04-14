Однако Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба

"Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать", - заявил заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников, сообщают РИА Новости.

Напомним, что Роскомнадзор внес веб-адреса web.telegram.org и t.me, которые используются мессенджером Telegram, в список запрещенных сайтов.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджер будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировки, установлено российскими властями.

Санкции связаны с изменениями в закон "О персональных данных", которые вступили в силу в России 1 сентября 2015. Закон обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории РФ. В середине ноября 2016 года в список нарушителей прав субъектов персональных данных была внесена соцсеть LinkedIn. Весной 2017 Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.