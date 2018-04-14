Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе влиятельного грузинского "вора в законе" по прозвищу "Ираклий Хуту", который нелегально въехал в Украину. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что преступник незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы. Один из лидеров сухумского воровского клана "Ираклий Хуту" входит в четыре десятка самых влиятельных воров в законе, действующих на территории постсоветского пространства.

По информации спецслужбы, "вор в законе" прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей.

Правоохранители задержали "Ираклия Хуту" с украинскими документами на имя другого лица, используемые для посещения Украины.

По материалам СБ Украины, преступник был принудительно выдворен с территории Украины с последующим запретом въезда. Изъятый ​​паспорт гражданина Украины решением Государственной миграционной службы аннулирован.

Операция по разоблачению "вора в законе" проводилась вместе с сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, из Украины второй раз за полгода выдворили "вора в законе" по прозвищу "Профессор".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира