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Беларусь "решительно осудила" ракетный удар по Сирии
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14.04.2018 19:25
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Перед ракетным ударом по объектам в Сирии не было предоставлено
"однозначных и проверенных фактов" применения запрещенных видов
оружия массового поражения, отметили в министерстве иностранных дел
Беларуси. В МИД Беларуси считают, что доказательств применения
химоружия нет Фото: Министерство иностранных дел Республики
Беларусь / Facebook "Ситуация в Сирии действительно превращается в
межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей
неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона. Призываем
все вовлеченные стороны немедленно прекратить применение военной
силы против других государств и искать пути урегулирования
конфликтов мирными средствами за столом переговоров", –
говорится в обращении.По мнению МИД Беларуси, применение
запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться
без последствий, но ответные шаги "должны базироваться на
однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом
соответствии с нормами международного права"."Ни один из этих
критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по
Сирии", – считают в Минске.Беларусь призвала безотлагательно
проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и
доложить результаты расследования Совету Безопасности ООН.В ночь на
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием.
Спецоперация стала ответом на применение химического
оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от
70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара
Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что
российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств
химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в
отражении атаки США и их союзников не
участвовали. Президент России Владимир Путин заявил,
что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи
с авиаударами по Сирии.
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