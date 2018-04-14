Перед ракетным ударом по объектам в Сирии не было предоставлено "однозначных и проверенных фактов" применения запрещенных видов оружия массового поражения, отметили в министерстве иностранных дел Беларуси. В МИД Беларуси считают, что доказательств применения химоружия нет Фото: Министерство иностранных дел Республики Беларусь / Facebook "Ситуация в Сирии действительно превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона. Призываем все вовлеченные стороны немедленно прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров", – говорится в обращении.По мнению МИД Беларуси, применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий, но ответные шаги "должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права"."Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии", – считают в Минске.Беларусь призвала безотлагательно проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и доложить результаты расследования Совету Безопасности ООН.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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