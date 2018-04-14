Сирийская оружие не имела никакого влияния "на военную операцию

Об этом заявил генерал Кеннет МакКинзи на брифинге в Пентагоне, сообщает BBC.

По его словам, "пропорциональны, точные и согласованные удары" были направлены против трех объектов.

"Мы осторожно выбирали эти цели, чтобы избежать жертв между гражданских лиц ... и они были успешно поражены", - сказал он.

МакКинзи добавил, что в США нет информации о жертвах между гражданских лиц.

Он добавил, что "сирийская оружие не имела никакого влияния" на военную операцию.

Генерал рассказал, что 76 ракет попали в цель у Дамаска. "Объект уже неэффективен", - сказал он. По хранилищу к западу от Хомса, по словам МакКинзи, выпустили 22 ракеты.

По словам генерала, военные удары США, Франции и Великобритании по Сирии позволили отбросить развитие программы химического оружия режиму Башара Асада на годы, сообщает CNN.

"Мы использовали 105 боеприпасов против трех целей, которые значительно повлияют на способность сирийского режима разрабатывать, развертывать и использовать химическое оружие в будущем. Я хочу еще раз подчеркнуть, что этот удар был вдвое больше, чем последний удар в апреле 2017 года", - сказал МакКинзи.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт в свою очередь заявила, что вопрос о химической атаке в Сирии "требовало немедленного ответа".

Она сказала, что военная операция против сирийского режима не была направлена ​​на "поиск конфликта в Сирии".

"Но мы не можем допустить таких грубых нарушений международного права", - сказала Уайт.

Ранее Дамаск заявил, что сирийским войскам удалось сбить около 30 ракет, однако эти данные ничем не подтверждены.

Ранее Генштаб РФ сообщал, что сирийская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила 71 крылатую ракету из 103, которые применили США, Великобритания и Франция.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".