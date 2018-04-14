На территории Липецкой области Российской Федерации произошла авария, в результате которой разбился легкомоторный самолет. О происшествии пишет РБК , ссылаясь на информацию дежурного сотрудника Главного управления МЧС России по региону.

В соответствии с информацией представителей ведомства, в результате аварии погибло двое людей.

"Да, (разбился - ред.) легкомоторный самолет, погибли двое людей. Вся остальная информация уточняется", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

Кроме того, известно, что авария случилась в Усманском районе в селе Шаршки. На месте происшествия продолжает работу оперативная группа полиции области, которые в ближайшее время постараются разобраться с причинами и обстоятельствами инцидента, о чем сообщили представители УМВД региона.

Как сообщал svodka.net.uа, в провинции Блида, которая находится в северной части Алжира, разбился военный самолет, в результате чего погибли, по меньшей мере, 200 человек. Указано, что военный самолет перевозил солдат и оборудование. Он потерпел крушения в аэропорту неподалеку от столицы Алжира.

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