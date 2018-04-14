Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал позицию США, Великобритании и Франции, которые нанесли удары по объектам в Сирии, "хулиганством в международных отношениях, отнюдь не мелким". Небензя – странам Запада: Вас все время тянет к колониализму, неоколониализму Фото: EPA "Было стыдно слушать, как в обоснование агрессии приводилась статья конституции США. В Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется уставом ООН... Вас все время тянет к колониализму, неоколониализму. Вы с пренебрежением относитесь к уставу ООН и Совету Безопасности, который беспардонно пытаетесь использовать в своих нечистоплотных целях. Никакой серьезной работы в Совбезе вы не ведете, с нами вы не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном", – заявил Небензя.Он сказал, что, по данным российских экспертов, в Думе не применялось химическое оружие."Более того, вдохновителями и инициаторами этой инсценировки стали иностранные спецслужбы", – добавил Небензя.Дипломат заявил, что удар нанесли, не дожидаясь выводов экспертов Организации по запрещению химического оружия."Они сами все якобы установили и назначили виновных, после того, как сами же, с помощью подопечных им боевиков и карманных неправительственных организаций распустили через соцсети эти слухи, подкрепили их мифическими секретными разведданными", – сказал он.Постпред РФ назвал позицию США и союзников "хулиганством в международных отношениях, отнюдь не мелким".В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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