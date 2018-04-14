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Небензя заявил, что США, Великобритания и Франция продемонстрировали "вопиющее пренебрежение международным правом"
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14.04.2018 19:33
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал позицию
США, Великобритании и Франции, которые нанесли удары по объектам в
Сирии, "хулиганством в международных отношениях, отнюдь не мелким".
Небензя – странам Запада: Вас все время тянет к
колониализму, неоколониализму Фото: EPA "Было стыдно слушать, как в
обоснование агрессии приводилась статья конституции США. В
Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения,
касающийся применения силы, регулируется уставом ООН... Вас все
время тянет к колониализму, неоколониализму. Вы с пренебрежением
относитесь к уставу ООН и Совету Безопасности, который беспардонно
пытаетесь использовать в своих нечистоплотных целях. Никакой
серьезной работы в Совбезе вы не ведете, с нами вы не
консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном", – заявил
Небензя.Он сказал, что, по данным российских экспертов, в Думе не
применялось химическое оружие."Более того, вдохновителями и
инициаторами этой инсценировки стали иностранные
спецслужбы", – добавил Небензя.Дипломат заявил, что удар
нанесли, не дожидаясь выводов экспертов Организации по запрещению
химического оружия."Они сами все якобы установили и назначили
виновных, после того, как сами же, с помощью подопечных им боевиков
и карманных неправительственных организаций распустили через
соцсети эти слухи, подкрепили их мифическими секретными
разведданными", – сказал он.Постпред РФ назвал позицию США и
союзников "хулиганством в международных отношениях, отнюдь не
мелким".В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на применение химического оружия в городе
Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали.
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