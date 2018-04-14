С 1991 года из Украины было выдворили более 40 тыс. иностранцев-правонарушителей.

Задержаны около 150 тыс. нелегальных мигрантов и отказано в пропуске почти 180 тыс. потенциальным незаконным мигрантам, сообщили в Госпогранслужбы.

По данным ГНСУ, попытки мигрантов незаконно пересечь границу уменьшились в 2015-2017 годах: в 2015 году зафиксировано 1807 таких лиц, в 2016 - 1040 человек, в 2017 - 886 человек,передает со ссылкой на .

"С 2008г. На границах со странами ЕС удалось уменьшить количество попыток нарушения границы незаконными мигрантами на 10% и в последующие годы фиксируется постоянный спад незаконной миграции. Например, в 2008 году за незаконное пересечение границы задержаны 3,4 тыс. мигрантов, а уже в 2016 - 1,04 тыс.", - отметили пограничники.

На границе Львовщины разоблачили схему, по которой ввозили в Украину контрабандные машины. Задержали семерых подозреваемых. Они с Волыни. У них дома провели обыски. Обнаружили 4 незаконно ввезенные машины, 32 комплекта номерных знаков, подделки штампов таможенных и пограничных органов.

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