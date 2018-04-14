Пиротехники спасательной службы в субботу, 14 апреля, на территории Одесской области произвели обезвреживание мины, предназначенной для подводных лодок, производства 1920 года. О соответствующем факте известила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

По словам представителей ГСЧС, предмет, который был найден в четверг, 12 апреля, в акватории Дуная был идентифицирован экспертами как мина для подводных лодок типа Sautter-Harle HS1.

Уже в пятницу предмет весом 480 килограмм, используя катер морской охраны, отбуксировали на 99-98 км реки Дунай и обезвредили. Для проведения соответствующих пиротехнических работ задействовали пять сотрудников ГСЧС, а также две единицы специальной техники.

Как сообщал svodka.net.uа, в Луганской области нашли автомобиль с пропавшими местными жителями , который подорвался на взрывном устройстве. Данный факт был внесен в ЕРДР по предварительной квалификацией по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

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