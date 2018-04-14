Он заверил, что при покушении был использован не российский яд “Новичок”.

По данным Лаврова, Скрипаля, его дочь и еще несколько десятков британцев отравили веществом BZ.

В Кремле “забыли” о фейке об инсценировке отравления Скрипаля и придумали новый. Российский министр утверждает, что ему удалось раздобыть информацию от некоего швейцарского центра, который якобы изучал примененный в Солсбери яд.

Согласно заключению данной секретной лаборатории, со слов Лаврова, Скрипалей отравили не российским “Новичком”, а неким ядом BZ. Последний, по утверждению главы МИД, разрабатывается только в США, Великобритании и других странах НАТО.

Доказательством того факта, что его версия правдива, Лавров назвал выздоровление отца и дочери Скрипалей.

С “Новичком”, по утверждению министра, они бы не выжили.

Примечательно, что Лавров уже заранее приготовился к опровержению предоставленной им информации. Он заявил, что Лондон может отрицать сотрудничество с названной им лабораторией. Стоит отметить, что химатака в британском Солсбери случилась в начале марта этого года. Лондон опознал использовавшийся яд как российский “Новичок” и применил санкции против РФ.

К ограничениям присоединились около 30 стран мира.

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