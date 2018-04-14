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Хейли об ударе в Сирии: Это не символическая демонстрация силы. Мы стали действовать, чтобы не допустить использования химоружия в будущем
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14.04.2018 19:57
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США, Великобритания и Франция приняли решение об ударе по Сирии
после "внимательного изучения фактов", сказала постоянный
представитель США при ООН Никки Хейли. Хейли: Мы сделали
все, чтобы минимизировать жертвы между гражданского населения в
Сирии Фото: EPA "США, Соединенное Королевство и Франция стали
действовать не для того, чтобы наказать кого-то. Это не
символическая демонстрация силы. Мы стали действовать, чтобы не
допустить использования химического оружия в будущем, чтобы
привести сирийский режим к ответственности за преступления против
человечности", – сказала Хейли.Постпред США добавила, что
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция стали действовать после
внимательного изучения фактов."Объекты, которые мы выбрали,
находятся в центре незаконной химической программы сирийского
режима. Мы сделали все, чтобы минимизировать жертвы между
гражданского населения. Наш ответ является проворциональным и
обоснованным", – сказала она.В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте вооруженные силы
Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что
российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств
химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в
отражении атаки США и их союзников не участвовали. В Пентагоне
заявили, что в ходе спецоперации были нанесены удары по трем
объектам: научно-исследовательскому центру в Дамаске,
хранилищу химического оружия возле Хомса и находящемуся неподалеку
командному посту.
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