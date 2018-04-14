США, Великобритания и Франция приняли решение об ударе по Сирии после "внимательного изучения фактов", сказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Хейли: Мы сделали все, чтобы минимизировать жертвы между гражданского населения в Сирии Фото: EPA "США, Соединенное Королевство и Франция стали действовать не для того, чтобы наказать кого-то. Это не символическая демонстрация силы. Мы стали действовать, чтобы не допустить использования химического оружия в будущем, чтобы привести сирийский режим к ответственности за преступления против человечности", – сказала Хейли.Постпред США добавила, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция стали действовать после внимательного изучения фактов."Объекты, которые мы выбрали, находятся в центре незаконной химической программы сирийского режима. Мы сделали все, чтобы минимизировать жертвы между гражданского населения. Наш ответ является проворциональным и обоснованным", – сказала она.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. В Пентагоне заявили, что в ходе спецоперации были нанесены удары по трем объектам: научно-исследовательскому центру в Дамаске, хранилищу химического оружия возле Хомса и находящемуся неподалеку командному посту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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