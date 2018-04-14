|91 год назад Volvo выпустил свой первый автомобиль: как это было
|14.04.2018 20:01
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За четыре года до этого Густав Ларсон и Ассаар Габриэльсон обедали в ресторане. За разговорами решили создать транспортное средство для Швеции. Так, они начали работу над созданием авто, которое бы лучше подходило для шведских дорог,передает со ссылкой на .Дизайном автомобиля занимался шведский художник и промышленный дизайнер Хелмер МасОлле. Конструктором стал Ян Густав Смит. Двигатель разрабатывал соучредитель компании Густав Ларсон. Собирали авто на заводе Лундби. Этот автомобиль построен на прочном шасси с подвеской из листовых рессор впереди и сзади. Автомобиль укомплектовали 20-дюймовыми колесами с широкими спицами из дерева. Их покрасили в естественный цвет. Открытый пятиместный кузов имел четыре двери. Раму кузова из ясеня и бука покрыли листовой сталью. Обивка салона проводилась из кожи.
ÖV4 оснастили 4-цилиндровым двигателем с боковым впрыском. Мощность двигателя составляла 28 л.с. Максимальная скорость - 90 км / ч. Крутящий момент - 100 Н · м.
25 июля 1926-го показали 10 прототипов автомобиля. Первый назвали "Якоб". Первый серийный автомобиль изготовили 13 апреля. Тогда он должен был сойти с конвейера. Когда один из инженеров компании сел за руль и хотел тронуться, то авто поехало назад. Оказалось, что коробку передач собрали неправильно. За один день проблему устранили. Поэтому считают, что ÖV4 выпускают с 14 апреля.За первый год компания планировала сделать 500 автомобилей. Изготовили только 297 экземпляров. Все они успешно продали. Версия с открытым верхом стоила 4,8 тыс. шведских крон.
В 1928-м появилась модификация с закрытым кузовом. Авто получило новый индекс - PV4. Оно стоило на 1 тыс. крон больше.В том же году открыла первое зарубежное представительство - в Хельсинки. Тогда на экспорт ушло 24 автомобиля, в следующем - еще 27.
За два года производства автомобиля "Якоб" компания выпустила 928 автомобилей.
В конце 1950-х годов инженер по безопасности шведской автомобильной компании Нильс Болин разработал трехточечный ремень безопасности. После года тестов Болин установил, что лучше пассажира удерживает в кресле ремень, протянутый через плечо к бедру. Также его можно застегнуть одной рукой. Новый ремень представила в 1959 году.