За четыре года до этого Густав Ларсон и Ассаар Габриэльсон обедали в ресторане. За разговорами решили создать транспортное средство для Швеции. Так, они начали работу над созданием авто, которое бы лучше подходило для шведских дорог,передает со ссылкой на .

ÖV4 оснастили 4-цилиндровым двигателем с боковым впрыском. Мощность двигателя составляла 28 л.с. Максимальная скорость - 90 км / ч. Крутящий момент - 100 Н · м.

25 июля 1926-го показали 10 прототипов автомобиля. Первый назвали "Якоб". Первый серийный автомобиль изготовили 13 апреля. Тогда он должен был сойти с конвейера. Когда один из инженеров компании сел за руль и хотел тронуться, то авто поехало назад. Оказалось, что коробку передач собрали неправильно. За один день проблему устранили. Поэтому считают, что ÖV4 выпускают с 14 апреля.

В 1928-м появилась модификация с закрытым кузовом. Авто получило новый индекс - PV4. Оно стоило на 1 тыс. крон больше.

За два года производства автомобиля "Якоб" компания выпустила 928 автомобилей.

В конце 1950-х годов инженер по безопасности шведской автомобильной компании Нильс Болин разработал трехточечный ремень безопасности. После года тестов Болин установил, что лучше пассажира удерживает в кресле ремень, протянутый через плечо к бедру. Также его можно застегнуть одной рукой. Новый ремень представила в 1959 году.

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