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Пономарев: Путин прекрасно понимает, что если он начнет ослаблять гайки, то в итоге этот котел разнесет
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14.04.2018 20:12
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Президент РФ Владимир Путин часто говорил, что слабых бьют,
следовательно он не станет проявлять слабость, считает экс-депутат
Госдумы РФ Илья Пономарев. Путин говорил, что "слабых бьют" Фото:
kremlin.ru "Ни в какой переговорный процесс я лично не верю, это не
в характере Путина. Может быть остановка экспансии, приостановка,
но точно не переговорный процесс. Путин прекрасно понимает, что
если он начнет ослаблять гайки, то в итоге этот котел разнесет в
целом, он этого делать не будет", – заявил он.По мнению
Пономарева, у российского президента "перед глазами" пример
президента СССР Михаила Горбачева."Он (Путин. – ) сам
часто говорил, что слабых бьют, следовательно проявлять какую бы то
ни было слабость, я считаю, он точно не будет. А остальное в руках
самих россиян, в том числе и тех представителей элиты, которые
попадают или, еще более вероятно, смогут попасть под эти
санкции", – считает экс-депутат Госдумы.6 апреля
Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.По данным
агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых
богатых россиян уменьшилось на $16 млрд. Расширение
санкций также вызвало обвал котировок на Московской бирже и
снижение биржевого курса рубля.По данным издания "Ведомости",
российские власти хотят создать офшоры для помощи попавшим под
санкции бизнесменам. Их компании смогут переводить в
кратчайшие сроки капитал в Россию, не выплачивая налоги с
иностранных доходов.
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