Президент РФ Владимир Путин часто говорил, что слабых бьют, следовательно он не станет проявлять слабость, считает экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Путин говорил, что "слабых бьют" Фото: kremlin.ru "Ни в какой переговорный процесс я лично не верю, это не в характере Путина. Может быть остановка экспансии, приостановка, но точно не переговорный процесс. Путин прекрасно понимает, что если он начнет ослаблять гайки, то в итоге этот котел разнесет в целом, он этого делать не будет", – заявил он.По мнению Пономарева, у российского президента "перед глазами" пример президента СССР Михаила Горбачева."Он (Путин. – ) сам часто говорил, что слабых бьют, следовательно проявлять какую бы то ни было слабость, я считаю, он точно не будет. А остальное в руках самих россиян, в том числе и тех представителей элиты, которые попадают или, еще более вероятно, смогут попасть под эти санкции", – считает экс-депутат Госдумы.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд. Расширение санкций также вызвало обвал котировок на Московской бирже и снижение биржевого курса рубля.По данным издания "Ведомости", российские власти хотят создать офшоры для помощи попавшим под санкции бизнесменам. Их компании смогут переводить в кратчайшие сроки капитал в Россию, не выплачивая налоги с иностранных доходов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что путин госдумы бьют слабых Теги: мир