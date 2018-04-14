Дональд Трамп прокомментировал авиаудары и других союзных стран в Сирии, назвав эту миссию "идеально выполненной".

Об этом глава белого дома написал в своем Twitter-аккаунте, передает со ссылкой на .

Трамп поблагодарил союзников за "мудрость и могущество их прекрасных войск". А также сказал, что гордится "большой американской армией", которая скоро, после оправданных многомиллиардных расходов станет прекрасной армией в истории страны.

"Сложно себе представить результат лучше. Миссия выполнена!" -, отметил президент .

опубликовала отчет с подтверждением применения химического оружия сирийским режимом во время атак 7 апреля в городе Дума. Отмечается, что в основе отчета лежит технический анализ информации из открытых источников и рассекреченных данных.

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